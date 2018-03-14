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Танцевальный вечер от фольклорно-этнографического ансамбля «Karjala» в честь дня рождения Виолы Мальми
Исследование проводилось среди 700 человек в социальной сети "Фотострана"
На прошлой неделе ОРВИ болели на 17% больше населения
Новое лечебное учреждение вскоре откроется для взрослых и детей
Несколько тысяч полезных объявлений о работе и учебе, недвижимости и многом другом. Газета "ВСЁ" - газета на пользу семье и бизнесу
В 2017 году больше половины российских граждан (51-56%) сокращали расходы на питание вне дома.
«Лаборатория Касперского» опубликовала подробный отчёт об эволюции вредоносных программ и развитии киберугроз в мобильной сфере.
Объявлен набор конкурсантов на первый национальный детско-юношеский конкурс
Крупнейшая туристическая выставка мира ITB Berlin 2018 прошла с 7 по 11 марта
Певица представит Россию на конкурсе в этом году