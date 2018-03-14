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Новости
Сегодня, 14 марта 2018
Прекрасные танцы Карелии
14.03.2018 12:16 Культура

Танцевальный вечер от фольклорно-этнографического ансамбля «Karjala» в честь дня рождения Виолы Мальми

Каждый четвертый нижегородец планирует провести отпуск на курортах России
14.03.2018 09:30 Разное

Исследование проводилось среди 700 человек в социальной сети "Фотострана"

Вчера, 13 марта 2018
Борьба с ОРВИ в Карелии продолжается
13.03.2018 17:01 Общество

На прошлой неделе ОРВИ болели на 17% больше населения

В Перинатальном центре уже установили медицинское оборудование
13.03.2018 15:56 В республике

Новое лечебное учреждение вскоре откроется для взрослых и детей

Вышел новый номер газеты бесплатных объявлений Карелии "ВСЁ" - 13.03
13.03.2018 15:30 Разное

Несколько тысяч полезных объявлений о работе и учебе, недвижимости и многом другом. Газета "ВСЁ" - газета на пользу семье и бизнесу

Россияне сократили расходы на питание вне дома
13.03.2018 14:15 Общество

В 2017 году больше половины российских граждан (51-56%) сокращали расходы на питание вне дома.

Интенсивность атак мобильных троянов-вымогателей за год удвоилась
13.03.2018 12:00 Экономика

«Лаборатория Касперского» опубликовала подробный отчёт об эволюции вредоносных программ и развитии киберугроз в мобильной сфере.

12 марта 2018
"Талант, согревающий добром" - возможно, это ваш ребенок?
12.03.2018 15:51 Культура

Объявлен набор конкурсантов на первый национальный детско-юношеский конкурс

Туристический потенциал "Кижи" был представлен на крупнейшей выставке мира
12.03.2018 13:40 Культура

Крупнейшая туристическая выставка мира ITB Berlin 2018 прошла с 7 по 11 марта

Юлия Самойлова все-таки поедет на Евровидение
12.03.2018 13:04 Культура

Певица представит Россию на конкурсе в этом году

Продавайте вместе с нами

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